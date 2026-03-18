miércoles, 18 de marzo de 2026

Bella Vista: Investigaban un abigeato y hallaron plantas de marihuana

En la jornada de ayer 17-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista el marco de labores de investigación e colaboración con la unidad fiscal interviniente, por un supuesto hecho de abigeato, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron plantas de cannabis en un domicilio de esa ciudad.

El oficio judicial fue dispuesto en el marco de una investigación por un ilícito en una productora rural. En ese marco, si bien el resultado fue negativo en relación a la sustracción de animales, durante la inspección del inmueble los efectivos constataron la presencia de plantas presumiblemente de cannabis en el patio.

Ante esta situación, se dio intervención a personal especializado, quienes una vez en el lugar, realizaron el correspondiente test orientativo, el arrojo positivo para cannabis sativa, en el interior como en el sector de la huerta.

Al respecto, con intervención de la unidad fiscal interviniente, se procedió al secuestro de la sustancia vegetal, iniciándose actuaciones de oficio por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, continuándose con las diligencias de rigor.