Bella Vista: Investigaban un abigeato y hallaron plantas de marihuana

El
oficio judicial fue dispuesto en el marco de una investigación por un ilícito
en una productora rural. En ese marco, si bien el resultado fue negativo en
relación a la sustracción de animales, durante la inspección del inmueble los
efectivos constataron la presencia de plantas presumiblemente de cannabis en el
patio.
Ante
esta situación, se dio intervención a personal especializado, quienes una vez
en el lugar, realizaron el correspondiente test orientativo, el arrojo positivo
para cannabis sativa, en el interior como en el sector de la huerta.
Al
respecto, con intervención de la unidad fiscal interviniente, se procedió al
secuestro de la sustancia vegetal, iniciándose actuaciones de oficio por
presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, continuándose con las diligencias
de rigor.