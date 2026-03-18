La Policía recuperó un televisor recientemente sustraído

El
procedimiento lo realizaron pasadas las 09:00horas, luego de tomar conocimiento
a través del Sistema Integral de Seguridad 911 de la sustracción de un televisor
-modelo Tv Full HD Marca Hitachi- de un domicilio ubicado en inmediaciones de calles
Inglaterra y Cartagena, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata
los policías iniciaron tareas investigativas e intensificaron los patrullajes
por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el televisor recientemente
sustraído, abandonado en uno de los pasillos de la calle Inglaterra.
Lo
recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.