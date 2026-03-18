miércoles, 18 de marzo de 2026

La Policía recuperó un televisor recientemente sustraído

En horas de la mañana de ayer 17-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un televisor recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 09:00horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 de la sustracción de un televisor -modelo Tv Full HD Marca Hitachi- de un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Inglaterra y Cartagena, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron tareas investigativas e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el televisor recientemente sustraído, abandonado en uno de los pasillos de la calle Inglaterra.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.