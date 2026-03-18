El Gobernador Valdés definió una nueva reestructuración en la Policía de Corrientes

Allí el Gobernador puso en
funciones a las nuevas autoridades:
En la Dirección General de Personal:
Comisario General Diego Sotelo
En la Dirección General de Asuntos
Judiciales: Comisario General Sergio Aguilar
En la Dirección General de Drogas
Peligrosas: Comisario General José Sena
En la Dirección General de Grupos
Especiales: Comisario General Roberto Hetler
Cabe señalar que el Comisario
General Miguel Ángel Leguizamón y Comisario General Walter Darío Aceval
seguirán como jefe y subjefe respectivamente.
También continúan en sus funciones:
El Comisario General Gerardo Torres – Dirección General de Seguridad Rural y
Ecológica.
El Comisario General Héctor Gauna
– Dirección General de Coordinación e Interior.
El Comisario General Eduardo
Felipe Dip – Dirección General de Seguridad Vial.
El Comisario General Horacio
Fabio Ramón Rodríguez – Dirección General de Lucha Contra el Fuego.
El Comisario General José Mario Galarza
– Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.
El Comisario General Ramón
Marcelo Antonio Cubilla – Dirección General de Asuntos Internos.
El Comisario General Gustavo
Germán López – Dirección General de Administración Policial y Financiera.
El Comisario General Héctor Fabián Rodríguez – Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.