miércoles, 18 de marzo de 2026

El Gobernador Valdés definió una nueva reestructuración en la Policía de Corrientes

En horas del mediodía de hoy 18-03-26, se realizó un acto en el patio de la Jefatura de Policía.

Allí el Gobernador puso en funciones a las nuevas autoridades:

En la Dirección General de Personal: Comisario General Diego Sotelo

En la Dirección General de Asuntos Judiciales: Comisario General Sergio Aguilar

En la Dirección General de Drogas Peligrosas: Comisario General José Sena

En la Dirección General de Grupos Especiales: Comisario General Roberto Hetler

Cabe señalar que el Comisario General Miguel Ángel Leguizamón y Comisario General Walter Darío Aceval seguirán como jefe y subjefe respectivamente.

También continúan en sus funciones: 

El Comisario General Gerardo Torres – Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica.

El Comisario General Héctor Gauna – Dirección General de Coordinación e Interior.

El Comisario General Eduardo Felipe Dip – Dirección General de Seguridad Vial.

El Comisario General Horacio Fabio Ramón Rodríguez – Dirección General de Lucha Contra el Fuego.

El Comisario General José Mario Galarza – Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.

El Comisario General Ramón Marcelo Antonio Cubilla – Dirección General de Asuntos Internos.

El Comisario General Gustavo Germán López – Dirección General de Administración Policial y Financiera.

El Comisario General Héctor Fabián Rodríguez – Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.