miércoles, 11 de marzo de 2026

Caá Catí: Cuatro demorados por transportar animales de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 10-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí, momentos en que realizaban operativos de contralor, lograron la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, quienes trasladaban animales bovinos sin las documentaciones correspondientes.

El procedimiento, lo concretaron en un camino vecinal del Paraje Tacuaralito departamento de San Miguel, momentos en que interceptaron a una camioneta -marca Chevrolet s10- con un tráiler incluido, el cual tenía como ocupante a cuatro personas mayares de edad, quienes trasladaban cuatro animales bovinos, y al solicitarles las documentaciones correspondientes se pudo determinar que las mismas presentaba irregularidades.

Por tal motivo y por disposición de las autoridades judiciales en turno, se procedió ala aprehensión de los mismos y al secuestro del vehículo junto a los animales, siendo trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.