miércoles, 11 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de hoy 11-03-26, efectivos policiales de los GRIM, dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas llevaron adelante recorridas de prevención en distintos sectores de nuestra ciudad capital, demorando en la oportunidad a varias personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 02:00 horas, personal del GRIM Iº, momentos en que se encontraban en inmediaciones de Avenida 3 de Abril y calle Atienza, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de 41 años de edad, que se encontraba merodeando y en aparente estado de ebriedad.

Posteriormente, personal del GRIM IIº, hallándose por calles Yofre y Nicaragua, observaron a dos personas que se encontraban visualizando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública y quienes al ser identificados no supieron justificar su permanencia en la zona, tratándose de dos mayores de 23 años -alias “joni” y de 25 años -alias “cerebro”, así también , tras las primeras averiguaciones efectuadas, se logró determinar que ambos contaban con antecedentes policiales.

De igual forma, efectivos del GRIM IVº, por calles Sicilia y Colodrero, observaron un hecho delictivo, en el cual dos personas a bordo de una motocicleta de 110cc, le sustrajeron un bolso a una mujer que se encontraba en las inmediaciones para luego darse a la fuga; por lo que se inició una pequeña persecución, finalizando en intersección de calle Sicilia y esquina Argerich, donde lograron identificar y demorar a dos jóvenes mayores de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB-.

Asimismo, alrededor de las 04:00 horas, personal del GRIM Vº, lograron por Pasaje Argentina y calle Crespo la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.

En todos los casos, los demorados y rodado secuestrado fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias correspondientes.