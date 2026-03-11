Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 02:00 horas, personal del GRIM Iº, momentos en que se
encontraban en inmediaciones de Avenida 3 de Abril y calle Atienza, lugar donde
identificaron y demoraron a un hombre mayor de 41 años de edad, que se
encontraba merodeando y en aparente estado de ebriedad.
Posteriormente, personal del GRIM IIº,
hallándose por calles Yofre y Nicaragua, observaron a dos personas que se
encontraban visualizando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en
la vía pública y quienes al ser identificados no supieron justificar su permanencia
en la zona, tratándose de dos mayores de 23 años -alias “joni” y de 25 años
-alias “cerebro”, así también , tras las primeras averiguaciones efectuadas, se
logró determinar que ambos contaban con antecedentes policiales.
De igual forma, efectivos del GRIM IVº,
por calles Sicilia y Colodrero, observaron un hecho delictivo, en el cual dos
personas a bordo de una motocicleta de 110cc, le sustrajeron un bolso a una
mujer que se encontraba en las inmediaciones para luego darse a la fuga; por lo
que se inició una pequeña persecución, finalizando en intersección de calle Sicilia
y esquina Argerich, donde lograron identificar y demorar a dos jóvenes mayores
de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB-.
Asimismo, alrededor de las 04:00 horas,
personal del GRIM Vº, lograron por Pasaje Argentina y calle Crespo la identificación
y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.
En todos los casos, los demorados y
rodado secuestrado fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a
fin de continuar con las diligencias correspondientes.