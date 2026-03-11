Ituzaingó: La Policía secuestró elementos utilizados por cazadores furtivos

Hoy 11-03-26, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho ocurrido en un campo privado ubicado en el Paraje San Borgita, donde personas desconocidas habrían ingresado con aparentes intensiones delictivas siendo advertido por el propietario del lugar siendo agredido por los mismos, quienes luego se dieron a la fuga.
Por ello, los mencionados efectivos
diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la zona, lo
que permitió hallar y secuestrar cuchillos machetes, chuzas y una escopeta
doble caño de fabricación casera.
Los elementos secuestrados fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia
a fin de continuar con las diligencias del caso.