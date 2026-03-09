Conflicto en Medio Oriente: Intensos controles en lugares estratégicos y zonas de frontera

Sobre las acciones tomadas por el Ministerio de Seguridad por la zona de frontera de la provincia en torno al conflicto de Medio Oriente, el funcionario, comentó: "el Ministerio de Seguridad de la Nación envío normativas, estamos reforzando la seguridad en los lugares " y que se trabaja en forma conjunta con la Nación y bajo órdenes del gobernador Juan Pablo Valdés.
A su vez, sobre las causas de narcomenudeo que van en aumento en la provincia, Adán Gaya, expresó que proximamente "vamos a dar a conocer una línea de teléfono donde el ciudadano va a poder denunciar de manera anónima, para contribuir con el trabajo contra el narcomenudeo".
Asimismo, de los casos de abigeato, que sigue estando vigente en todo el territorio provincial, el ministro de Seguridad, manifestó: "hemos armado una mesa de trabajo con el Poder Judicial, con asociaciones rurales, porque estamos convencidos que es uno de los puntos a tratar en la provincia".
Y al respecto agregó que los encuentros se realizaron "también con empresarios, realizamos mesa de trabajo en relación a la sociedad, porque la policía tiene que estar preparada con trabajo en conjunto".
Finalmente, sobre de las cámaras de seguridad que existen en la ciudad y la posibilidad de contar con las imágenes, Adán Gaya, señaló: "hemos conversado con el intendente Claudio Polich para contar con las cámaras del Municipio para trabajar con el 911, sabemos que hay una cantidad importante y estamos avanzando en este sentido".