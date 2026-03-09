Goya: Demoran un camión que trasladaba animales sin las documentaciones correspondientes

El procedimiento se llevó a cabo en un control de embarque en la Quinta Sección, Paraje Tres Bocas, donde personal del destacamento rural observó un camión Volvo FM 420 conducido por Mario Andrés F. (48), domiciliado en la ciudad de Esquina.
Durante la inspección, los efectivos constataron que el transporte llevaba documentos de tránsito electrónico (DUT-DTe) que presentaban inconsistencias, que llamo la atención de los policías Rurales .
Ante esta situación se dio intervención al fiscal rural Omar Cacere, quien ordenó realizar una verificación minuciosa de los animales con la participación de un médico veterinario policial.
Tras el recuento se determinó que el camión transportaba 82 bovinos de distintas categorías, pelajes y marcas, detectándose además que dos de los animales no contaban con la correspondiente documentación de traslado.
Por disposición del fis
cal, se procedió al secuestro preventivo del camión, la documentación y los animales, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Sociedad Rural de Goya, donde quedaron a disposición de la justicia mientras se continúan las actuaciones correspondientes.