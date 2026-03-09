Esquina: Un hombre murió electrocutado cuando intentaba cambiar un foco

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas del mediodía de ayer, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina, tomaron conocimiento que, en una vivienda ubicada en el Barrio 48 viviendas, de esa ciudad, un hombre aparentemente, recibió una descarga eléctrica, mientras intentaba cambiar un foco, el cual lamentablemente produjo su deceso.
Por tal motivo, inmediatamente los Policías se dirigieron al lugar, donde junto al Personal médico, constataron que una persona se hallaba sin vida, tarándose de un hombre de apellido Sosa -mayor de edad-, quien, conforme a las primeras averiguaciones, en momentos en que intentaba cambiar un foco, habría recibido una descarga eléctrica.
Ante tal situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno y tras el examen medio legal pertinente; determino que el deceso, se habría producido por electrocución; luego fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes.
Al respecto, se efectuaron las diligencias y tramites de rigor pertinentes; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.