Corrientes lanza un plan de desendeudamiento por más de $130.000 millones para familias y empresas

El Banco de Corrientes junto con el Gobierno de la
provincia, presentó un plan integral de refinanciación destinado a asistir a
familias y empresas de la provincia en un contexto económico desafiante. La
iniciativa, denominada “Corrientes Sostiene”, contempla una asistencia
financiera superior a los $130.000 millones y apunta a aliviar la carga de
deuda, proteger el empleo y sostener la actividad productiva local.
El programa fue anunciado por el gobernador Juan Pablo
Valdés y la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, durante un
acto realizado en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. La medida forma
parte de los ejes de gestión delineados por el mandatario provincial durante la
apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
Según informaron las autoridades, el plan busca acompañar a
la economía correntina mediante mecanismos de refinanciación que permitan
ordenar las finanzas de los hogares y dar mayor previsibilidad a empresas y
productores.
Uno de los componentes centrales del programa es Corrientes
Sostiene Familias, que permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde
$100.000 en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial que implica una
reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales.
La medida prevé un alivio financiero estimado en $90.000
millones y alcanzará a unos 89.000 correntinos en toda la provincia.
Para solicitarlo, los interesados tendrán plazo desde el 6
hasta el 12 de marzo; y desde el 16 de marzo al 16 de abril, con un trámite
simple de manera telefónica, llamando al 0800 444 0160 (Contact Center del
BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa) de lunes a viernes, de 9 a
21 horas.
Refinanciación para empresas
El plan también incluye Corrientes Sostiene Empresas,
orientado a compañías y productores que utilicen el 75% o más de su límite de
crédito en cuenta corriente o tarjetas corporativas, o que presenten
dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
En estos casos, el programa permite refinanciar hasta el 80%
de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas, con una tasa especial que
reduce 15 puntos respecto de las condiciones vigentes.
La iniciativa generaría un alivio financiero de más de
$40.000 millones y alcanzaría a más de 1400 empresas de la provincia. Las
solicitudes deberán tramitarse a través de las sucursales del banco, junto con
el oficial de cuenta correspondiente.
Cuentas ordenadas y apoyo a la economía local
Durante la presentación, el gobernador Valdés destacó que la provincia puede implementar este tipo de herramientas gracias a su situación fiscal.
“La provincia se encuentra con sus cuentas ordenadas, por
eso podemos brindar una asistencia financiera estimada en 130.000 millones de
pesos a 89.000 familias y 1400 empresas correntinas”, señaló.
El mandatario sostuvo que facilitar la refinanciación de
deudas permite proteger el empleo y sostener la producción. “Ayudarlos a
desendeudarse es una manera concreta de cuidar el trabajo, la producción y a
los emprendimientos, y de dar tranquilidad y orden a los correntinos para que
la provincia pueda seguir creciendo”, afirmó.
El rol de la banca pública
Por su parte, Sprovieri subrayó que el plan busca acompañar
tanto a los hogares como al sector productivo en un contexto de reorganización
económica.
“Cuando una economía se está reordenando, la vida real no
espera. Las familias necesitan ordenar sus cuentas y las empresas necesitan
aire para seguir produciendo, pagando sueldos y sosteniendo actividad”,
explicó.
La titular del banco remarcó además el papel de la banca
pública en momentos de dificultad. “Nuestra misión no es solo maximizar
utilidades, sino acompañar el crecimiento productivo y estar presentes en los
momentos difíciles”, señaló, al recordar que la entidad aplicó medidas
similares durante la pandemia, los incendios y los eventos climáticos que
afectaron a la provincia.
Finalmente, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para sostener la economía local. “Cuando una empresa se sostiene, se sostiene el empleo; y cuando una familia puede ordenar sus cuentas, recupera tranquilidad. Este plan representa previsión, responsabilidad y un compromiso concreto con cada correntino”, concluyó.
Fuente: www.lanacion.com.ar