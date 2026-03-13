viernes, 13 de marzo de 2026

Desbarataron un kiosco de drogas en Curuzú Cuatiá: Secuestraron unos 10 millones de pesos y una motocicleta, hay un demorado

En la tarde de ayer 12-03-26, efectivos policiales de la División Investigación dependiente de la Unidad Regional de Curuzú Cuatiá, en el marco de diversas labores  investigativas desplegadas, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, contando con la cooperación de la División GTO de esa ciudad, tras diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Yagua Rincón, secuestraron dosis de cocaína con un aforo estimado de 10 millones de pesos, una motocicleta, dinero en efectivo, joyas, y otras cosas de dudosa procedencia, además aprehendieron a un sujeto.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar un oficio judicial en un domicilio ubicado en calle Castelli del Barrio Yagua Rincón, lugar donde hallaron y secuestraron 56 dosis y 4 piedras de una sustancia blanquecina, que luego del test orientativo arrojo positivo para cocaína, con un aforo estimado de 10 millones de pesos.

En ese marco, además, secuestraron una motocicleta que se presume que sería utilizada para la modalidad conocida como “delivery de estupefaciente”, teléfonos celulares, balanzas, elementos de corte, y otros presuntamente vinculados a lo que respecta el narcomenudeo, así mismo la suma de 450.000 pesos en efectivo, otras cosas de dudosa procedencia, entre herramientas y joyas, que podrían tener vinculación con otros ilícitos, además procedieron a la aprehensión de un sujeto –mayor de edad-.

El aprehendido junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.