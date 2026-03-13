Desbarataron un kiosco de drogas en Curuzú Cuatiá: Secuestraron unos 10 millones de pesos y una motocicleta, hay un demorado

Los distintos trabajos
de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar un oficio
judicial en un domicilio ubicado en calle Castelli del Barrio Yagua Rincón,
lugar donde hallaron y secuestraron 56 dosis y 4 piedras de una sustancia blanquecina,
que luego del test orientativo arrojo positivo para cocaína, con un aforo
estimado de 10 millones de pesos.
En ese marco, además,
secuestraron una motocicleta que se presume que sería utilizada para la
modalidad conocida como “delivery de estupefaciente”, teléfonos celulares,
balanzas, elementos de corte, y otros presuntamente vinculados a lo que
respecta el narcomenudeo, así mismo la suma de 450.000 pesos en efectivo, otras
cosas de dudosa procedencia, entre herramientas y joyas, que podrían tener
vinculación con otros ilícitos, además procedieron a la aprehensión de un
sujeto –mayor de edad-.
El aprehendido junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.