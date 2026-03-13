Intensos operativos de contralor en Itatí: Varios demorados y motocicletas secuestradas

El Plan Operacional es impulsado desde la Jefatura de Policía y diagramado desde la Unidad Regional Uno, San Luis del Palmar. En ese sentido, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati, junto al Grupo Táctico de Operaciones, de San Luis del Palmar, se encuentran realizando operativos de contralor e identificación de personas, el trabajo desplegado se realiza tanto de manera fija como así también de manera móvil.
Como resultado se obtuvo el secuestro de varias motocicletas que carecían de las documentaciones correspondientes y que por su condición alguno de ellos son un peligro para el tránsito.
Cabe señalar que estos operativos se van
a seguir realizando con frecuencia.