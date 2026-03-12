Cruz de los Milagros: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 11-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Cruz de los Milagros, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un efectivo accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.
Dicho procedimiento lo concretaron luego
de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca Alpina, rodado
29-, por ello de forma inmediata los mencionados efectivos iniciaron un intenso
trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y
recuperar el rodado sustraída, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 36 años de edad.
El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.