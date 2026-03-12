San Cosme: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

En la jornada de ayer 11-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Cosme, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron el elemento denunciado como sustraído y demoraron al presunto autor del hecho.
Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar dos órdenes de allanamientos,
en domicilios ubicados de la calle Mariano Moreno, de esa localidad, lugar
donde hallaron y secuestraron un tubo de gas que sería el denunciado como
sustraído y demoraron a un sujeto sindicado como presunto autor del hecho.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.