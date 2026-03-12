jueves, 12 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales del Comando de patrullas, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, ayer 11-03-26, cerca de las 18.00horas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención en inmediaciones de Av. Maipú y Nuestra señora de la Asunción, observaron y demoraron a un sujeto –mayor de edad- que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 02.00horas, en inmediaciones Av. Libertad y Arquitecto Miguel Rojas, identificaron a un menor de 17 años de edad, quien se encontraba observando el interior de vehículos estacionados, quien no supo justificar su accionar y tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.

Así mismo, continuando con sus labores de prevención, personal del comando de patrullas, realizando recorridas y en puesto fijo de Av. Cazadores Correntinos y Av. Chacabuco, sobre calle Lamadrid, divisan a un sujeto que intentaba ocultarse de los policías, siendo identificado rápidamente, tratándose de un hombre de 39 años de edad, quien registraba medida de prohibición de acercamiento a su ex pareja, quien justamente residiría en cercanías del lugar, por lo que fue demorado preventivamente.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.