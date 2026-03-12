Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo
realizaron, ayer 11-03-26, cerca de las 18.00horas, en momentos en que
realizaban sus labores de prevención en inmediaciones de Av. Maipú y Nuestra
señora de la Asunción, observaron y demoraron a un sujeto –mayor de edad- que
se encontraba merodeando y con antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
De igual forma, cerca de las 02.00horas, en
inmediaciones Av. Libertad y Arquitecto Miguel Rojas, identificaron a un menor
de 17 años de edad, quien se encontraba observando el interior de vehículos
estacionados, quien no supo justificar su accionar y tras las primeras
averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.
Así mismo, continuando con sus labores de
prevención, personal del comando de patrullas, realizando recorridas y en
puesto fijo de Av. Cazadores Correntinos y Av. Chacabuco, sobre calle Lamadrid,
divisan a un sujeto que intentaba ocultarse de los policías, siendo
identificado rápidamente, tratándose de un hombre de 39 años de edad, quien
registraba medida de prohibición de acercamiento a su ex pareja, quien
justamente residiría en cercanías del lugar, por lo que fue demorado
preventivamente.
Los demorados fueron trasladados a las
Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.