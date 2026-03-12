Demoran a cuatro jóvenes por merodeo

En la tarde de ayer 11-03-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción asignada, demoraron a cuatro jóvenes que aparentemente se encontraban merodeando.
El procedimiento lo concretaron cerca de las 16:00
horas, en inmediaciones de calles Hernán Cortés y Chascomús, cuando visualizan a
cuatro sujetos que se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos
estacionados y de los domicilios de la zona, por lo que se procedió a su
identificación y posterior demora, tratándose jóvenes de 17 años de edad.
Estos jóvenes fueron traslados a la Comisaría
Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.