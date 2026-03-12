jueves, 12 de marzo de 2026

Virasoro: La Policía desbarató una banda de cuatreros que operaba en la zona

Efectivos de la unidad especial de Seguridad Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro, luego de diversos trabajos de investigación, en colaboración con la fiscalía rural interviniente, lograron identificar y desarticular una banda que se dedicaría a la sustracción de ganado y que operaban en distintos sectores rurales de la zona.

Los distintos trabajos de investigación desplegados dieron inició tras tomar conocimiento de un hecho de abigeato presentada por un productor rural, resultando damnificado un establecimiento, ubicado en esa ciudad.

Conforme a las primeras averiguaciones, los presuntos autores ingresaban a los campos tras cortar alambrados y realizaban la faena de animales en el lugar, trasladando posteriormente los cortes cárnicos mediante caballos de tiro, aprovechando sectores rurales lindantes y caminos cercanos como la Ruta Provincial 37 para movilizarse sin ser detectados, situación que habrían quedado registrado en cámaras de seguridad instaladas específicamente para lograr el esclarecimiento de estos ilícitos.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de los barrios Santa Rita y Cesáreo Navajas, donde fueron detenidos dos hombres, sindicados como integrantes de la banda investigada.

En ese marco, diligenciaron dos órdenes de allanamiento, primeramente, secuestraron diversos elementos presuntamente utilizados para cometer los hechos, entre ellos cuchillos, machetes, chairas, una chuza casera, ganchos de hierro, balanzas digitales portátiles de hasta 50 kilos, sogas, bolsos, prendas de vestir y elementos de montar.

Asimismo, en uno de los domicilios se detectó una planta de cannabis sativa de aproximadamente 2,65 metros de altura, por lo que también se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

En otro procedimiento realizado en la vía pública, en una zona periférica hallaron y secuestraron un caballo que presentaba lesiones recientes y barro en distintas partes del cuerpo, el cual se presume que habría sido utilizado para transportar la carne sustraída.

Cabe señalar, que actualmente se continua con diversos trabajos de investigación a fin de dar con otras personas que ya estarían identificadas y vinculadas a esta banda, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.