Virasoro: La Policía desbarató una banda de cuatreros que operaba en la zona

Los distintos trabajos de investigación
desplegados dieron inició tras tomar conocimiento de un hecho de abigeato
presentada por un productor rural, resultando damnificado un establecimiento,
ubicado en esa ciudad.
Conforme a las primeras averiguaciones,
los presuntos autores ingresaban a los campos tras cortar alambrados y
realizaban la faena de animales en el lugar, trasladando posteriormente los
cortes cárnicos mediante caballos de tiro, aprovechando sectores rurales
lindantes y caminos cercanos como la Ruta Provincial 37 para movilizarse sin
ser detectados, situación que habrían quedado registrado en cámaras de
seguridad instaladas específicamente para lograr el esclarecimiento de estos
ilícitos.
Los procedimientos se realizaron en
domicilios de los barrios Santa Rita y Cesáreo Navajas, donde fueron detenidos
dos hombres, sindicados como integrantes de la banda investigada.
En ese marco, diligenciaron dos órdenes
de allanamiento, primeramente, secuestraron diversos elementos presuntamente
utilizados para cometer los hechos, entre ellos cuchillos, machetes, chairas,
una chuza casera, ganchos de hierro, balanzas digitales portátiles de hasta 50
kilos, sogas, bolsos, prendas de vestir y elementos de montar.
Asimismo, en uno de los domicilios se
detectó una planta de cannabis sativa de aproximadamente 2,65 metros de altura,
por lo que también se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley
Nacional 23.737.
En otro procedimiento realizado en la
vía pública, en una zona periférica hallaron y secuestraron un caballo que
presentaba lesiones recientes y barro en distintas partes del cuerpo, el cual
se presume que habría sido utilizado para transportar la carne sustraída.
Cabe señalar, que actualmente se
continua con diversos trabajos de investigación a fin de dar con otras personas
que ya estarían identificadas y vinculadas a esta banda, en tanto, en la citada
dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.