Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 12-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos personas.
El primer procedimiento lo realizaron, cerca
de las 03:00 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de
ilícitos, identificaron y demoraron a un hombre de 32 años de edad, quien se
encontraba merodeando observando el interior de los domicilios en inmediaciones
de calles El Chocón y Bonastre de esta ciudad.
De igual forma, alrededor de las 21:00 horas,
en calles Viedma y Bonastre, dónde un hombre de 35 años de edad, se encontraba merodeando
observando los domicilios y vehículos estacionados del lugar.
En ambos casos fueron traslados a la Comisaría
Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.