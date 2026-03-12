jueves, 12 de marzo de 2026

Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 12-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos personas.

El primer procedimiento lo realizaron, cerca de las 03:00 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron a un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba merodeando observando el interior de los domicilios en inmediaciones de calles El Chocón y Bonastre de esta ciudad.

De igual forma, alrededor de las 21:00 horas, en calles Viedma y Bonastre, dónde un hombre de 35 años de edad, se encontraba merodeando observando los domicilios y vehículos estacionados del lugar.

En ambos casos fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.