domingo, 8 de marzo de 2026

Demoran a dos hombres y secuestran un cuchillo

Ayer 07-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos durante tareas de prevención realizadas en la vía pública demoraron a dos jóvenes y secuestraron un arma blanca.

El procedimiento se concretó, cuando personal policial que se encontraba de recorrida, al llegar a inmediaciones de calles Río Limay y Malvinas Argentinas, cuando observaron a dos sujetos que se encontraban merodeando la zona y generando intranquilidad entre los vecinos.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora preventiva de ambos individuos, quienes fueron identificados, resultando ser dos jóvenes de 29 y 27 años, asimismo, durante el procedimiento procedieron al secuestro de un cuchillo.

Los demorados y lo secuestrad fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponde.