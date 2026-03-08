Demoran a dos hombres y secuestran un cuchillo

Ayer 07-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos durante tareas de prevención realizadas en la vía pública demoraron a dos jóvenes y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento se concretó, cuando
personal policial que se encontraba de recorrida, al llegar a inmediaciones de
calles Río Limay y Malvinas Argentinas, cuando observaron a dos sujetos que se
encontraban merodeando la zona y generando intranquilidad entre los vecinos.
Ante esta situación, los uniformados
procedieron a la demora preventiva de ambos individuos, quienes fueron
identificados, resultando ser dos jóvenes de 29 y 27 años, asimismo, durante el
procedimiento procedieron al secuestro de un cuchillo.
Los demorados y lo secuestrad fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponde.