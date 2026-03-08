domingo, 8 de marzo de 2026

San Cosme: Tras allanamiento recuperan un costoso celular, hay un demorado

En la jornada de ayer 07-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Cosme en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído.

El procedimiento se inició luego de la denuncia radicada por un ciudadano, quien informó de la sustracción de su teléfono celular -marca IPhone 11-. A partir de ello, el personal policial en colaboración de la unidad fiscal, llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron establecer el posible lugar donde se encontraría el dispositivo.

Con la información obtenida y con colaboración del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de esa localidad, donde finalmente se procedió al secuestro de un teléfono celular de dudosa procedencia y posteriormente el Iphone que fuera denunciado como sustraído, siendo demorado una persona -mayor de edad-.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias que corresponden.