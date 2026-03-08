San Cosme: Tras allanamiento recuperan un costoso celular, hay un demorado

El procedimiento se inició luego de la
denuncia radicada por un ciudadano, quien informó de la sustracción de su
teléfono celular -marca IPhone 11-. A partir de ello, el personal policial en
colaboración de la unidad fiscal, llevó adelante distintas tareas
investigativas que permitieron establecer el posible lugar donde se encontraría
el dispositivo.
Con la información obtenida y con
colaboración del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), se llevó a cabo un
allanamiento en un domicilio de esa localidad, donde finalmente se procedió al
secuestro de un teléfono celular de dudosa procedencia y posteriormente el Iphone
que fuera denunciado como sustraído, siendo demorado una persona -mayor de
edad-.
El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias que corresponden.