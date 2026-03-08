domingo, 8 de marzo de 2026

La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En la tarde de ayer 07-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima urbana demoraron a un hombre y recuperaron un teléfono celular que habría sido sustraído momentos antes de un domicilio de esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo, alrededor de las 19:00 horas, cuando personal policial acudió a la intersección de calles Curuzú Cuatiá y Nuestra Señora de Asunción, donde procedieron a la demora de un hombre de 35 años de edad, quien presuntamente minutos antes habría sustraído un teléfono celular -marca Motorola E20-, desde una vivienda ubicada por avenida Santa Catalina y Versalles.

Cabe mencionar que, al arribar a inmediaciones del domicilio, esta persona habría intentado escapar, siendo igualmente demorado a pocas cuadras del lugar, hallando entre sus pertenencias el teléfono celular sustraído.

El joven junto al teléfono recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponde.