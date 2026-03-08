La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 19:00 horas, cuando personal policial acudió a la intersección
de calles Curuzú Cuatiá y Nuestra Señora de Asunción, donde procedieron a la demora
de un hombre de 35 años de edad, quien presuntamente minutos antes habría
sustraído un teléfono celular -marca Motorola E20-, desde una vivienda ubicada
por avenida Santa Catalina y Versalles.
Cabe mencionar que, al arribar a
inmediaciones del domicilio, esta persona habría intentado escapar, siendo
igualmente demorado a pocas cuadras del lugar, hallando entre sus pertenencias el
teléfono celular sustraído.
El joven junto al teléfono recuperado fue
puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada
dependencia se prosigue con los tramites que corresponde.