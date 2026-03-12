Demoran a dos jóvenes que causaban disturbios en la vía pública

En la madrugada de hoy 12-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción asignada, demoraron a dos jóvenes que aparentemente causaban disturbios en la vía pública.
El procedimiento lo concretaron cerca de las
03:00 horas, en inmediaciones de calles Santa Cruz y 2 de Abril de esta ciudad,
cuando visualizan a dos sujetos causando disturbios en la vía publica por lo
que se procede a su identificación y posterior demora, tratándose dos jóvenes
de 17 y 18 años de edad.
Estos jóvenes fueron traslados a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.