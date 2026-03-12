jueves, 12 de marzo de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó varios elementos robados, hay dos demorados

Personal policial dependientes de la Comisaria Séptima y Destacamento San Marcos, lograron en la jornada de ayer 11-03-26 tras un rápido y oportuno accionar aprehender a dos personas mayores de edad, quienes momentos antes habrían cometido un hecho delictivo por Avenida Maipú al 1000 aproximadamente, donde sustrajeron una mochila con sus pertenencias a una mujer mayor de edad.

Por ello, y con las características aportadas por la víctima, los mencionados efectivos lograron dar con los presuntos autores en zonas del barrio San Marcos y recuperar los elementos denunciados como sustraídos.

Los aprehendidos y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.