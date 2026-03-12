jueves, 12 de marzo de 2026

Tres demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 11-03-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas.

El procedimiento lo realizaron personal del G.R.I.M 1, cerca de las 13:00 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron a dos hombres de 26 y 40 años de edad, quienes se encontraban causando disturbios en la vía pública en inmediaciones de calles Padre Borgatti e Ingeniero Juan Col.

De igual forma, efectivos del G.R.I.M 2, alrededor de las 21:00 horas, en calles Verona y Sánchez, dónde un hombre de 30 años de edad, se encontraba promoviendo desorden en la vía pública provocando intranquilidad a los vecinos, por lo que proceden a su demora.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.