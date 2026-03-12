Tres demorados en diferentes procedimientos

El procedimiento lo
realizaron personal del G.R.I.M 1, cerca de las 13:00 horas, cuando
encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron
a dos hombres de 26 y 40 años de edad, quienes se encontraban causando
disturbios en la vía pública en inmediaciones de calles Padre Borgatti e Ingeniero
Juan Col.
De igual forma, efectivos
del G.R.I.M 2, alrededor de las 21:00 horas, en calles Verona y Sánchez, dónde
un hombre de 30 años de edad, se encontraba promoviendo desorden en la vía
pública provocando intranquilidad a los vecinos, por lo que proceden a su
demora.
Los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites del caso.