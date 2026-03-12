jueves, 12 de marzo de 2026

Lavalle: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la mañana de ayer 11-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Lavalle, tras tomar conocimiento de un ilícito, en eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca Totem, rodado 29- que se encontraba en un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron tareas investigativas y amplios patrullajes por zonas aledañas, logrando así hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.