Demoran a dos sujetos y recuperan elementos robados

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 07:30 horas, cuando tomaron conocimiento de la sustracción de
una cartera con varios elementos en su interior en inmediaciones de la Avenida
Maipú y calle Honduras, por lo que de manera inmediata los mencionados
efectivos iniciaron un amplio rastrillaje por distintas zonas, logrando así
localizar a dos sujetos con características similares a las aportadas en la
plaza del barrio San Marcos, procediendo a su identificación y posterior
demora, tratándose de dos jóvenes mayores de edad, quienes tenían en su poder
una cartera que en su interior contenía dos teléfonos celulares -uno marca
Samsung, otro Motorola- y una computadora notebook -marca ASUS- y dinero en
efectivo, los que fueron secuestrados bajo las formalidades legales
correspondientes.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron
trasladados a la comisaría de jurisdicción, donde se continúan con las
diligencias correspondientes en el marco de las actuaciones iniciadas.