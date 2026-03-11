miércoles, 11 de marzo de 2026

Demoran a dos sujetos y recuperan elementos robados

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en horas de la mañana de hoy 11-03-26, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar diversos elementos sustraídos y demoraron a dos personas presuntamente vinculadas a un hecho delictivo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 07:30 horas, cuando tomaron conocimiento de la sustracción de una cartera con varios elementos en su interior en inmediaciones de la Avenida Maipú y calle Honduras, por lo que de manera inmediata los mencionados efectivos iniciaron un amplio rastrillaje por distintas zonas, logrando así localizar a dos sujetos con características similares a las aportadas en la plaza del barrio San Marcos, procediendo a su identificación y posterior demora, tratándose de dos jóvenes mayores de edad, quienes tenían en su poder una cartera que en su interior contenía dos teléfonos celulares -uno marca Samsung, otro Motorola- y una computadora notebook -marca ASUS- y dinero en efectivo, los que fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias correspondientes en el marco de las actuaciones iniciadas.