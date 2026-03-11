miércoles, 11 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran una moto sin papeles

En la tarde de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°2 –G.R.I.M. II-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos sujetos y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 15.30 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a un sujeto de 22 años de edad a bordo de una motocicleta –marca Guerrero-, quien al ser abordado no pudo acreditar propiedad ni procedencia del rodado, además no contaba con su documentación personal.

De igual forma, cerca de las 16.30 horas, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que Av. Cartagena y Av. Medrano, dónde un sujeto de 34 años de edad, se encontraba promoviendo desorden en la vía pública provocando intranquilidad a los vecinos, por lo que proceden a su demora preventiva.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.