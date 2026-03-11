En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran una moto sin papeles

El procedimiento lo
realizaron, cerca de las 15.30 horas, cuando encontrándose de recorridas en
prevención de ilícitos, demoraron a un sujeto de 22 años de edad a bordo de una
motocicleta –marca Guerrero-, quien al ser abordado no pudo acreditar propiedad
ni procedencia del rodado, además no contaba con su documentación personal.
De igual forma,
cerca de las 16.30 horas, tras ser alertados por el sistema integral de
seguridad 911, que Av. Cartagena y Av. Medrano, dónde un sujeto de 34 años de
edad, se encontraba promoviendo desorden en la vía pública provocando
intranquilidad a los vecinos, por lo que proceden a su demora preventiva.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.