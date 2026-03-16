Demoran a dos jovenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, en la madrugada de hoy 16-03-26, en momentos que realizaban recorridas en prevención de ilícitos en el casco céntrico de esta ciudad, demoraron a dos jóvenes y secuestraron una motocicleta.
El procedimiento lo concretaron cerca de las
01:30 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban en calles Chaco y
Junin, donde visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca
Motomel110c.c- realizando maniobras peligrosas, poniendo sus vidas en riegos y
las de terceros, por lo que de manera inmediata procedieron a su demora y
posterior identificación, tratándose de dos jóvenes -mayores de edad-, quienes
no supieron justificar su accionar ni la procedencia del rodado, por ello se secuestró
preventivamente el mismo.
Los demorados junto al rodado fueron trasladados hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.