lunes, 16 de marzo de 2026

Demoran a dos jovenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, en la madrugada de hoy 16-03-26, en momentos que realizaban recorridas en prevención de ilícitos en el casco céntrico de esta ciudad, demoraron a dos jóvenes y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 01:30 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban en calles Chaco y Junin, donde visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Motomel110c.c- realizando maniobras peligrosas, poniendo sus vidas en riegos y las de terceros, por lo que de manera inmediata procedieron a su demora y posterior identificación, tratándose de dos jóvenes -mayores de edad-, quienes no supieron justificar su accionar ni la procedencia del rodado, por ello se secuestró preventivamente el mismo.

Los demorados junto al rodado fueron trasladados hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.