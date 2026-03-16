Demoran a un hombre y secuestran un arma blanca

En la tarde de ayer 15-03-26, efectivos policiales del G.R.I.M 2, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, lograron la demora de un hombre y el secuestro de un arma blanca en poder del mismo
El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 17:30
horas, por inmediaciones de calles Teresa de
Calcuta y Zibelman, lugar donde los mencionados efectivos visualizaron a un
sujeto que se encontraba causando desorden en la vía publica provocando
intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo que se procedieron a su
identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 27 años de edad,
quien además tenia en su poder un arma blanca.
La persona demorada fue trasladada hasta la
Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.