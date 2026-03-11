Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida G.I.R., en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, cerca de las 01.30horas, cuando en inmediaciones de calle
Blas Benjamín y Pasaje Atenas demoraron a un joven de 23 años de edad, en razón
que se encontraba observando los domicilios estacionados en la vía pública, al
momento de su identificación, no contaba con su documento nacional de
identidad.
El demorado fue trasladado a la
Comisaría jurisdiccional donde se prosigue con los trámites del caso.