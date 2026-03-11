miércoles, 11 de marzo de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida G.I.R., en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 01.30horas, cuando en inmediaciones de calle Blas Benjamín y Pasaje Atenas demoraron a un joven de 23 años de edad, en razón que se encontraba observando los domicilios estacionados en la vía pública, al momento de su identificación, no contaba con su documento nacional de identidad.

El demorado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional donde se prosigue con los trámites del caso.