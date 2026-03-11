Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En horas de la madrugada de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que una persona se encontraba merodeando, quien resultó que registraba antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron cerca de
las 04.00horas, cuando en inmediaciones de calles Ontiveros y Gregorio de la
Ferrere, vecinos divisaron a un sujeto deambulando en la vía pública observando
los domicilios y vehículos en el lugar, quien tras ser identificado resultó ser
un hombre 33 años de edad, quien registraría antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la Comisaría Décimo Sexta urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.