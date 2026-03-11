miércoles, 11 de marzo de 2026

Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En horas de la madrugada de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que una persona se encontraba merodeando, quien resultó que registraba antecedentes policiales.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 04.00horas, cuando en inmediaciones de calles Ontiveros y Gregorio de la Ferrere, vecinos divisaron a un sujeto deambulando en la vía pública observando los domicilios y vehículos en el lugar, quien tras ser identificado resultó ser un hombre 33 años de edad, quien registraría antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la Comisaría Décimo Sexta urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.