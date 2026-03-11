En distintos procedimientos demoran a dos sujetos y secuestran armas blancas

El primer procedimiento lo concretaron
cerca de las 02:00 horas, encontrándose por Avenida Teniente Ibañez y calle
Lisandro Segovia, lugar donde divisa a un sujeto promoviendo desorden en la vía
pública, por ello se procedió a su identificación, tratándose de un hombre
mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un arma blanca -cuchillo-, del
cual no supo justificar la tenencia, por tal motivo fue demorado.
Seguidamente, alrededor de las 03:30
horas, en inmediaciones de calles Teniente Cúndom y Lisandro Segovia,
visualizaron a un sujeto en mirando hacia el interior de los vehículos
estacionados del lugar, por lo que procedieron a la identificación de un hombre
mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un elemento punzante de
fabricación casera, del que no supo justificar su tenencia, por lo que fue demorado.
En ambos casos, los demorados junto a lo
secuestrado fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional donde se
continúan con los tramites de rigor.