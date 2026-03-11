miércoles, 11 de marzo de 2026

En distintos procedimientos demoran a dos sujetos y secuestran armas blancas

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 11-03-26, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción asignada, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas y secuestraron dos armas blancas.

El primer procedimiento lo concretaron cerca de las 02:00 horas, encontrándose por Avenida Teniente Ibañez y calle Lisandro Segovia, lugar donde divisa a un sujeto promoviendo desorden en la vía pública, por ello se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un arma blanca -cuchillo-, del cual no supo justificar la tenencia, por tal motivo fue demorado.

Seguidamente, alrededor de las 03:30 horas, en inmediaciones de calles Teniente Cúndom y Lisandro Segovia, visualizaron a un sujeto en mirando hacia el interior de los vehículos estacionados del lugar, por lo que procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un elemento punzante de fabricación casera, del que no supo justificar su tenencia, por lo que fue demorado.

En ambos casos, los demorados junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.