Demoran a un hombre por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la tarde del viernes 13-03-26, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demora de un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando y visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Cosquín.
El demorado, fue trasladado hasta la
comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias
al respecto.