Garruchos: Demoran a un hombre por abigeato

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito de Garruchos en forma conjunta con la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tome, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho -por supuesto abigeato- y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio de la localidad de Garruchos.
El procedimiento lo concretaron los
mencionados efectivos en a jornada del viernes 13-03-26, mas precisamente en un
domicilio ubicado por calles San Martin y Tucuman, lugar donde lograron hallar
y secuestrar una escopeta calibre 12mm, cartuchos de diferentes calibres,
cuchillos, y cortes de productos cárnicos; así también detuvieron a un hombre
mayor de edad presuntamente relacionado a la causa.
La persona detenida junto a los elementos secuestrados fue puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.