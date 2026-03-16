lunes, 16 de marzo de 2026

En operativos de prevención la Policía secuestró varios elementos de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 15-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Cuarta Urbana, en recorridas de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción, secuestraron preventivamente varios elementos que serian de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 18:30 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban en calle Combate Los Pozos al costado del Arroyo Pirayui de esta ciudad, lugar donde visualizaron escondidos entre las malezas del lugar, elementos como ser: una cama Somier -dos plazas-, una garrafa de 10 kg y un horno eléctrico, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, los elementos fueron trasladados hasta la citada comisaria, donde se continúan con las diligencias de rigor.