viernes, 13 de marzo de 2026

Joven demorado tras robar elementos a un chofer de Uber

En la tarde de ayer 12-03-26, un efectivo policial que se encontraba apostado en inmediaciones de Irigoyen y Velez Sarfield fue alertado por un hombre -chofer de una aplicación- que momentos antes habría hecho un viaje a un joven quien al descender le sustrajo su billetera con pertenecías.

Por tal motivo, de manera inmediata y tras una intensa búsqueda, el mencionado efectivo junto a la víctima logró visualizar al presunto autor por calle Virasoro y Pje. Álvarez, quien al notar la presencia policial intento darse a la fuga, pero fue identificado y aprehendido -mayor de 24 años-; teniendo además en su poder un arma blanca -cuchillo- con el cual amenazo al uniformado.

La persona aprehendida y el elemento recuperados fueron trasladados hasta la comisaria Quinta por razones de jurisdicción.