Gendarmes decomisaron 649 kilos de marihuana que fueron abandonados en la selva misionera

Dos horas más tarde, en la localidad de Colonia Mado, los uniformados observaron a un grupo de personas que se encontraban a bordo de una canoa y quienes al percatarse de la presencia de los efectivos de la Fuerza, arrojaron 22 bultos sobre la desembocadura del Río Paraná. Se incautó un total de 495 kilos 400 gramos de cogollos y marihuana prensada.
Ayer, en horas de la tarde, una patrulla motorizada del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaban recorridas por la Ruta Nacional N° 12, cuando ingresaron por un camino terrado denominado “Cementerio”, localidad de Caraguatay, y visualizaron huellas recientes de las ruedas de un vehículo por la zona.
Ante este hecho, los funcionarios solicitaron apoyo al personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y a la Sección “Montecarlo” para llevar a cabo un rastrillaje por la zona montuosa, a unos metros se halló entre la vegetación cuatro bultos abandonados, que acondicionaban 216 paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.
Se efectuó las pruebas de campo Narcotest y se confirmó la existencia de 154 kilos 400 gramos de cannabis sativa.
En el segundo procedimiento, efectuado dos horas más tarde por los efectivos de la Sección Núcleo de la misma Unidad, quienes al realizar recorridas por una zona denominada “El Francés” (localidad de Colonia Mado) observaron una canoa ocupada por un grupo de personas que intentaban pasar por el Río Paraná, los cuales al percatarse de la presencia de los gendarmes arrojaron bultos sobre la costa argentina y se dieron a la fuga hacia la República del Paraguay.
Al efectuar un rastrillaje por la zona costera, el personal de la Fuerza halló 22 bultos de diferentes tamaños y colores.
Posteriormente, con previa autorización del Magistrado interviniente, los funcionarios trasladaron el operativo hacia el asiento del Escuadrón donde se llevaron adelante las pruebas de campo Narcotest y pesaje de la sustancia hallada. Allí, los gendarmes corroboraron que 10 bultos contenían cogollos y los otros restantes tenían marihuana prensada, con un peso total de 495 kilos 400 gramos de la droga.
En ambos operativos intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, que autorizaron el decomiso del estupefaciente y el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 23.737.