viernes, 13 de marzo de 2026

Sauce: Secuestran armas utilizadas por cuatreros

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho relacionado al abigeato, registrado días atrás en un establecimiento rural ubicado en la Segunda Sección -Paraje Cañaditas.

Por el hecho, los mencionados efectivos diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el mencionado Paraje, donde lograron hallar y secuestrar tres armas de fuego -dos rifles calibres 22 y una escopeta- los cuales tendrían relación con el hecho que se investiga.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.