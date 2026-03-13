Sauce: Secuestran armas utilizadas por cuatreros

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho relacionado al abigeato, registrado días atrás en un establecimiento rural ubicado en la Segunda Sección -Paraje Cañaditas.
Por el hecho, los mencionados efectivos
diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el
mencionado Paraje, donde lograron hallar y secuestrar tres armas de fuego -dos
rifles calibres 22 y una escopeta- los cuales tendrían relación con el hecho
que se investiga.
Los elementos secuestrados fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada
dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.