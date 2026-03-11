miércoles, 11 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada del lunes 09-03-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primer procedimiento lo realizó personal del GRIM II, cerca de las 09:00 horas, en inmediaciones de Av. Cazadores Correntinos y calle Milán, demoraron a un sujeto de 30 años de edad a bordo de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-, conduciendo de manera peligrosa, quien tras ser alcanzado no pudo acreditar propiedad del rodado, además no contaba con sus documentaciones personales, quien también contaría con antecedentes policiales.

De igual forma, personal del GRIM III, alrededor de las 12:30 horas, realizando sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema de emergencia 911, que una persona habría ingresado en un domicilio con aparentes intenciones delictivas, por lo que se dirigen de inmediato y en un eficaz accionar, lograron localizar y demorar a esta persona en inmediaciones de calles Guido Spano entre Pampin y Gallino, tratándose de un joven de 24 años de edad.

Así mismo, a las 15:30 horas, efectivos del GRIM I, realizando sus labores específicas, demoraron a un joven de 25 años de edad, cuando fueron alertados por transeúntes que por calle Irigoyen Esquina Don Bosco se encontraba una persona de que días atrás habría provocado deterioro material sobre unos vehículos estacionados (rayones con elementos contundente).

En tanto, cerca de las 19:00 horas, continuando con sus recorridas, policías del GRIM I, demoraron a un hombre de 37 años de edad, en intersección de calles Pago Largo y Mariano Moreno, quien se encontraba merodeando, el cual no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.