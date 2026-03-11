Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo realizó
personal del GRIM II, cerca de las 09:00 horas, en inmediaciones de Av.
Cazadores Correntinos y calle Milán, demoraron a un sujeto de 30 años de edad a
bordo de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-, conduciendo de
manera peligrosa, quien tras ser alcanzado no pudo acreditar propiedad del
rodado, además no contaba con sus documentaciones personales, quien también
contaría con antecedentes policiales.
De igual forma, personal del GRIM III,
alrededor de las 12:30 horas, realizando sus labores de prevención, y tras ser
alertados por el sistema de emergencia 911, que una persona habría ingresado en
un domicilio con aparentes intenciones delictivas, por lo que se dirigen de
inmediato y en un eficaz accionar, lograron localizar y demorar a esta persona
en inmediaciones de calles Guido Spano entre Pampin y Gallino, tratándose de un
joven de 24 años de edad.
Así mismo, a las 15:30 horas, efectivos
del GRIM I, realizando sus labores específicas, demoraron a un joven de 25 años
de edad, cuando fueron alertados por transeúntes que por calle Irigoyen Esquina
Don Bosco se encontraba una persona de que días atrás habría provocado deterioro
material sobre unos vehículos estacionados (rayones con elementos contundente).
En tanto, cerca de las 19:00 horas,
continuando con sus recorridas, policías del GRIM I, demoraron a un hombre de
37 años de edad, en intersección de calles Pago Largo y Mariano Moreno, quien
se encontraba merodeando, el cual no supo justificar su accionar ni presencia
en el lugar, además contaría con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.