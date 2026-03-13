Goya: La Policía recuperó un televisor recientemente sustraído, hay un demorado

En horas de la mañana del pasado 11-03-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un televisor recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo
realizaron pasadas las 21:00 horas, luego de tomar conocimiento de la
sustracción de un televisor, por lo que ante tal circunstancia y de forma
inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, lograron
hallar y recuperar lo sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del
presunto autor del hecho, un joven -mayor de edad, quien aparentemente ya
contraria con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.