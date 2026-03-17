martes, 17 de marzo de 2026

La Policía recuperó dispositivos electrónicos recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar dispositivos electrónicos recientemente sustraídos.

El procedimiento lo realizaron en la mañana de hoy 17-03-26, luego de tomar conocimiento de la sustracción de dispositivos electrónicos de una delegación municipal ubicada en el Barrio Independencia, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar de una CPU, una pantalla Led de 24 pulgadas de Marca Phillips junto con una cámara pequeña, los cuales fueron recientemente sustraídos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.