La Policía recuperó dispositivos electrónicos recientemente sustraídos

El
procedimiento lo realizaron en la mañana de hoy 17-03-26, luego de tomar
conocimiento de la sustracción de dispositivos electrónicos de una delegación
municipal ubicada en el Barrio Independencia, por lo que ante tal circunstancia
y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación
e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y
recuperar de una CPU, una pantalla Led de 24 pulgadas de Marca Phillips junto
con una cámara pequeña, los cuales fueron recientemente sustraídos.
Lo
recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.