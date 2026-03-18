miércoles, 18 de marzo de 2026

La Policía recuperó varios elementos robados

En la jornada de ayer 17-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera urbana, en diferentes procedimientos realizados, recuperaron cosas denunciadas como sustraídas.

El primero de los procedimientos lo realizó, cuando efectuando sus labores de prevención, y toman conocimiento que de un inmueble ubicado en calle Valdepeñas en el Barrio La Olla, sustrajeron del patio un compresor de aire -marca Truper 50 LT-, y que tras un rápido accionar finalmente lograron recuperar el compresor sustraído.

El otro procedimiento lo realizaron, cuando continuando con sus recorridas en prevención, por calle Jorge Amado y La Cruz, observan a varios menores que aparentemente intentaban llevar una estructura de hierro que se encontraba en el Playón deportivo del Barrio San Roque, quienes, al advertir la presencia policial, se dispersan en varias direcciones, procediendo al secuestro preventivo de la estructura.

Así mismo, posteriormente fueron alertados por parte del sistema integral 911. que en calle Boston y Güemes, que personas de identidad desconocida había sustracción una silla de madera con tapizado, ante lo cual se dirigen inmediatamente al lugar, y tras un eficaz accionar logran recuperar la silla, la cual habría sido arrojada entre los arbustos en un terreno baldío.

En todos los casos, lo recuperado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.