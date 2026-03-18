La Policía recuperó varios elementos robados

El
primero de los procedimientos lo realizó, cuando efectuando sus labores de
prevención, y toman conocimiento que de un inmueble ubicado en calle Valdepeñas
en el Barrio La Olla, sustrajeron del patio un compresor de aire -marca Truper
50 LT-, y que tras un rápido accionar finalmente lograron recuperar el
compresor sustraído.
El
otro procedimiento lo realizaron, cuando continuando con sus recorridas en
prevención, por calle Jorge Amado y La Cruz, observan a varios menores que
aparentemente intentaban llevar una estructura de hierro que se encontraba en
el Playón deportivo del Barrio San Roque, quienes, al advertir la presencia
policial, se dispersan en varias direcciones, procediendo al secuestro
preventivo de la estructura.
Así
mismo, posteriormente fueron alertados por parte del sistema integral 911. que
en calle Boston y Güemes, que personas de identidad desconocida había
sustracción una silla de madera con tapizado, ante lo cual se dirigen
inmediatamente al lugar, y tras un eficaz accionar logran recuperar la silla,
la cual habría sido arrojada entre los arbustos en un terreno baldío.
En
todos los casos, lo recuperado fue trasladados a la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.