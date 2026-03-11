Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo realizaron
cerca de las 17:00 horas, en inmediaciones de Avenida Costanera y calle Quevedo,
divisan a dos sujetos que se encontraban observando los vehículos estacionados
y los locales comerciales en la zona, causando la intranquilidad de los
transeúntes, procediéndose a la identificación de dos hombres de 24 y 26 años
de edad, quienes no supieron justificar su accionar.
De igual forma, alrededor de las 19:00 horas,
realizando sus labores de prevención en calles San Juan y Junín, demoraron a un
hombre de 40 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.