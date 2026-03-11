miércoles, 11 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 10-03-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primer procedimiento lo realizaron cerca de las 17:00 horas, en inmediaciones de Avenida Costanera y calle Quevedo, divisan a dos sujetos que se encontraban observando los vehículos estacionados y los locales comerciales en la zona, causando la intranquilidad de los transeúntes, procediéndose a la identificación de dos hombres de 24 y 26 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

De igual forma, alrededor de las 19:00 horas, realizando sus labores de prevención en calles San Juan y Junín, demoraron a un hombre de 40 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.

 