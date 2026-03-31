martes, 31 de marzo de 2026

En diferentes procedimientos detienen a dos hombres con pedido de captura

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes circunstancias, demoraron a dos personas que registrarían pedido de captura.     

El primer procedimiento fue realizado en la tarde de ayer 30-03-26, cerca de las 20:30 horas, en inmediaciones de Avenida Armenia y calle Cristo Obrero, divisaron a sujeto que se encontraban mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 38 años de edad -alias Cheto-, quien tras averiguaciones correspondientes resulto que registraría pedido de captura.

Seguidamente, en la madrugada de hoy 31-03-26, alrededor de las 00:30 horas, encontrándose por calles los Tulipanes y José Negro, visualizaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública en aparentemente estado de ebriedad, el cual sin poder justificar su accionar fue demorado, y tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que registraría pedido de captura.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.