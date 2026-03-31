En diferentes procedimientos detienen a dos hombres con pedido de captura

El primer procedimiento fue
realizado en la tarde de ayer 30-03-26, cerca de las 20:30 horas, en
inmediaciones de Avenida Armenia y calle Cristo Obrero, divisaron a sujeto que
se encontraban mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por
lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un
hombre de 38 años de edad -alias Cheto-, quien tras averiguaciones
correspondientes resulto que registraría pedido de captura.
Seguidamente, en la madrugada de
hoy 31-03-26, alrededor de las 00:30 horas, encontrándose por calles los
Tulipanes y José Negro, visualizaron e identificaron a un hombre de 29 años de
edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública en
aparentemente estado de ebriedad, el cual sin poder justificar su accionar fue
demorado, y tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que registraría
pedido de captura.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.