Intensos operativos de contralor durante la madrugada

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 31-03-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.R.I.M 2,4 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 02:30, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.