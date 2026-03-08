domingo, 8 de marzo de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la tarde de ayer 07-03-26, efectivos policiales de la Comisaría séptima urbana, en un rápido y oportuno accionar, cuando encontrándose realizando recorridas de prevención por Avenida Maipú, recuperaron una bicicleta sustraída hace instantes.

En la oportunidad, los efectivos observaron a un grupo de jóvenes corriendo detrás de un sujeto, aparentemente menor de edad, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike. Los mismos alertaron al personal policial que el rodado había sido sustraído instantes antes.

Ante esta situación, se inició un seguimiento preventivo, momento en que el presunto autor, al advertir la presencia policial, arrojó la bicicleta en la vía pública y emprendió la fuga a pie, internándose por los pasillos del barrio San Marcos, donde finalmente se lo perdió de vista, en ese marco procedieron al secuestro de una bicicleta -marca Ghepard, rodado 29-.

La bicicleta recuperada fue trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.