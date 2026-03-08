Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En la oportunidad, los efectivos
observaron a un grupo de jóvenes corriendo detrás de un sujeto, aparentemente
menor de edad, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike.
Los mismos alertaron al personal policial que el rodado había sido sustraído
instantes antes.
Ante esta situación, se inició un
seguimiento preventivo, momento en que el presunto autor, al advertir la
presencia policial, arrojó la bicicleta en la vía pública y emprendió la fuga a
pie, internándose por los pasillos del barrio San Marcos, donde finalmente se
lo perdió de vista, en ese marco procedieron al secuestro de una bicicleta -marca
Ghepard, rodado 29-.
La bicicleta recuperada fue trasladado a
la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que
corresponden.