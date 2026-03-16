En operativos de prevención demoran a un hombre y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

El domingo 15-03-26, en horas de la mañana, efectivos policiales dependientes del GIR, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de una bicicleta de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo concretaron alrededor de las
07:15 horas, por inmediaciones de calles Diaz de Vivar y Las Heras, siendo el
demorado un mayor 29 años de edad y el rodado secuestrado -de marca SLP, rodado
29- del cual no supo justificar su procedencia.
La persona demorada y la bicicleta secuestrada fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.