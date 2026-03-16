Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de ayer 16-03-26, efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en recorridas de prevención de ilícitos, logró recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo concretaron cerca de las 00:30
horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban en inmediaciones de
Avenida Raul Alfonsin, donde visualizaron una motocicleta -marca Honda modelo
Wave 110c.c-, la cual tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que
la misma habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria
Cuarta Urbana, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades
legales correspondientes.
La motocicleta fue trasladada hasta la mencionada comisaria, donde se continúan con las diligencias de rigor.