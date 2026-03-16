Intentó robar en una vivienda y terminó preso

Personal policial dependientes de la Comisaria Cuarta urbana, fueron alertados en la madrugada del domingo 15-03-26, que en un domicilio ubicado por calle España al 700 aproximadamente un hombre habría ingresado con aparentes intensiones delictivas.
Por tal motivo, con la premura del caso y con los
datos aportados por el propietario del inmueble, los mencionados efectivos
dieron inicio a la búsqueda del mismo, logrando finalmente a las pocas cuadras
visualizarlo y demorarlo, tratándose de un mayor de edad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la
citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.