Santa Lucía: Tras una intensa búsqueda la Policía encontró el cuerpo de un joven que se habría ahogado

Según las primeras diligencias realizadas, el hecho
se habría originado en la tarde del sábado 14-03-26, alrededor de las 19:00 horas,
cuando el joven —identificado con el alias “Papo” -19 años- se habría dirigido
hacia la costa del río Santa Lucía, en inmediaciones de su domicilio ubicado en
Colonia San José, con la finalidad de buscar animales vacunos.
Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas,
regresaron al lugar las vacas junto con el caballo que utilizaba el mencionado
ciudadano, encontrándose el animal mojado y sin su jinete, situación que alertó
a familiares y vecinos, quienes presumieron que el mismo habría caído a las
aguas del río en circunstancias que aún se tratan de establecer.
Ante esta situación, se dio inmediato aviso a las
autoridades policiales, iniciándose un amplio e intenso operativo de búsqueda
en toda la zona, del que participaron efectivos policiales de la Comisaría de
Distrito Santa Lucía, con la colaboración de personal policial de Gobernador
Martínez, Cruz de los Milagros y Lavalle, además de efectivos del PRIAR,
Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, personal de Prefectura Naval Argentina y
vecinos de la zona.
Durante el operativo se desplegó un importante
dispositivo de rastrillaje y búsqueda, realizándose patrullajes fluviales y
recorridas por tierra en la zona costera, mientras que Bomberos Voluntarios
colaboraron con embarcación y drones para ampliar el radio de búsqueda.
Finalmente, tras más de un día de intensos trabajos,
en la fecha 15-03-26, alrededor de las 21:30 horas, se logró hallar el cuerpo
sin vida del joven, pero lamentablemente ya sin vida.
Al respecto, se dio intervención a la Fiscalía en
turno, en tanto en la citada dependencia se prosigue con las diligencias
correspondientes.