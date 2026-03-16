lunes, 16 de marzo de 2026

Santa Lucía: Tras una intensa búsqueda la Policía encontró el cuerpo de un joven que se habría ahogado

El domingo 15-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucía iniciaron actuaciones sumariales en colaboración de la unidad fiscal en turno, en relación a un hecho donde resultara víctima un joven de 19 años de edad, quien aparentemente habría perecido ahogado en aguas del río Santa Lucía.

Según las primeras diligencias realizadas, el hecho se habría originado en la tarde del sábado 14-03-26, alrededor de las 19:00 horas, cuando el joven —identificado con el alias “Papo” -19 años- se habría dirigido hacia la costa del río Santa Lucía, en inmediaciones de su domicilio ubicado en Colonia San José, con la finalidad de buscar animales vacunos.

Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas, regresaron al lugar las vacas junto con el caballo que utilizaba el mencionado ciudadano, encontrándose el animal mojado y sin su jinete, situación que alertó a familiares y vecinos, quienes presumieron que el mismo habría caído a las aguas del río en circunstancias que aún se tratan de establecer.

Ante esta situación, se dio inmediato aviso a las autoridades policiales, iniciándose un amplio e intenso operativo de búsqueda en toda la zona, del que participaron efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucía, con la colaboración de personal policial de Gobernador Martínez, Cruz de los Milagros y Lavalle, además de efectivos del PRIAR, Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, personal de Prefectura Naval Argentina y vecinos de la zona.

Durante el operativo se desplegó un importante dispositivo de rastrillaje y búsqueda, realizándose patrullajes fluviales y recorridas por tierra en la zona costera, mientras que Bomberos Voluntarios colaboraron con embarcación y drones para ampliar el radio de búsqueda.

Finalmente, tras más de un día de intensos trabajos, en la fecha 15-03-26, alrededor de las 21:30 horas, se logró hallar el cuerpo sin vida del joven, pero lamentablemente ya sin vida.

Al respecto, se dio intervención a la Fiscalía en turno, en tanto en la citada dependencia se prosigue con las diligencias correspondientes.